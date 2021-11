Een dankbaar mens is een gelukkig mens. Wie in therapie geweest is, heeft vast wel eens de opdracht gekregen een dankbaarheidsdagboek bij te houden. Of elke dag af te sluiten met drie dingen om dankbaar voor te zijn. Wie ermee oefent, ontdekt dat er veel is om voor te danken. Soms voor iets groots en veel vaker voor iets kleins.

Ernst-Jan Pfauth, directeur van De Correspondent, schreef een aantal jaren geleden Het Dankboek voor een tevredener leven. Want oefenen in dankbaarheid maakt gezonder, gelukkiger en socialer. Mark Verhees, die zichzelf manisch positief noemt, maakte zelfs een heus Dankbaarheid dagboek.

Oefenen in dankbaarheid. Het klinkt makkelijker dan het is. De voorbedelijst is meestal langer dan die met dankpunten. Ik besluit -..