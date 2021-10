Een treinrit is een puzzel die ik alleen met de allergrootste moeite leggen kan

En wie stond er ’s morgens vroeg in de Hema op station Den Haag net-nieuw-gekochte-make-up op haar gezicht te smeren voor de spiegel van de beauty-afdeling?

Ik.

Ik moest met Mark Rutte een item draaien over het klimaat en had me de avond ervoor gerealiseerd dat ik met de trein moest gaan. Inhoudelijk een wijze keuze. Praktisch was het een ander verhaal. Autorijden is makkelijk. Ik zoek op hoelang de rit duurt. Reken uit hoe laat ik dan weg moet. En probeer zo goed en kwaad als het gaat op tijd klaar te zijn voor vertrek. Meestal lukt dat niet, maar met een auto kun je sjoemelen. Te hard rijden bijvoorbeeld.

Het treinleven is meedogenloos. Werkt met strikte tijden. Je vertrekt altijd - ik tenminste - te laat van huis en als je wat verg..