Het georganiseerde nazisadisme kent zijn weerga niet

Vanochtend, tijdens een wandeling in de buurt, stuitte ik op struikelstenen. Het was een moment om stil te staan bij summiere feiten en onbeschrijfelijke wreedheden: ‘Hier woonde Alma Bermann, vermoord in Auschwitz op 30-09-1942, 24 jaar oud.’ Letters zijn nog behapbaar. Moeilijker is het om in de ogen te kijken van mensen die hun einde vonden in de gaskamers. Auschwitz Museum twittert dagelijks foto’s van hen. Zoals van Emanuel de Bruin met zijn heldere ogen, ‘op 26 oktober 1936 geboren in Amsterdam, op 11 september 1942 gedeporteerd naar Auschwitz, en na de selectie vermoord in een gaskamer’.

Ik ben bezig in het boek Auschwitz van..