Hervormingspijn: wij zijn verschillende kerken geworden, terwijl wij ten diepste één zijn in God

Wat ik van Hervormingsdag vond, was de vraag. En of ik er hier op deze plaats ‘als katholiek’ op wilde reageren. Ik was van slag. De naam van de dag maakt duidelijk dat er iets gevierd wordt. Maar waarom zouden we willen vieren dat de christelijke kerk in onze streken uiteen viel? De vlag halfstok hangen lijkt me meer op zijn plaats. Daar, het hoge woord is eruit. Sorry voor wat komen gaat.

Vooropgesteld, pater Maarten Luther had gelijk. De handel in aflaten was schandalig, zoals er wel meer schandalig was en nog altijd is in de moederkerk. Hij stelde de rijkdom en het machtsmisbruik in zijn kerk aan de kaak, wilde haar terugbrengen bij de Bijbel, Christus, bij genade en geloof. Met de publicatie van zijn beroemde stellingen verrichte hij..