Wij zien iets van God in de toeschietreflex bij moeders

Mijn leven wordt momenteel door nieuwe ervaringen gekleurd: door die van zwanger zijn en een kind voelen trappen in mijn buik. Nog meer dan anders word ik geconfronteerd met de lijfelijkheid van het bestaan, er groeit nieuw leven in mij, het is zichtbaarder en tastbaarder dan ooit en tegelijkertijd blijft het één groot mysterie.

Deze tijd roept een heleboel nieuwe gedachten bij mij op. Nu is het zo dat ik mij de laatste jaren steeds meer bezighield met het vinden van het heilige in het alledaagse. (En ik ben daarin zeker niet de enige!) Ik werd me er steeds meer van bewust dat de pogingen van de systematische theologie om de hele werkelijkheid in één systeem te vatten weliswaar zeer nobel zijn, maar dat een ander soort theologie eve..