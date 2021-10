Vergaderingen over de kerkorde volg ik met veel interesse: ‘Hoe meer amendementen hoe meer vreugd’

Vandaag en morgen gaan ze in Elspeet weer aan de slag: de dames en heren synodeleden van de twee kerken die vanaf 2023 de Nederlandse Gereformeerde Kerken vormen. De synode/landelijke vergadering is druk bezig een kerkorde voor de nieuwe verenigde kerk in elkaar te zetten.

De thema’s die de kerk de afgelopen eeuwen heeft beziggehouden passeren allemaal weer de revue: doop, avondmaal, tucht, ambt, kerk, belijdenis. Er wordt bijgeschaafd, gefinetuned, bijgesteld, aangevuld, verworpen, goedgekeurd, doorgeschoven en doorgedacht. Dit alles met behulp van het vernuftige systeem van amendementen. Voorafgaand aan de eerste tweedaagse vergadering over de kerkorde werden maar liefst 75 amendementen ingediend. Ook al ging het vaak om kleine te..