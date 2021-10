Wat is de overeenkomst tussen de staatsloterij en het welvaartsevangelie? Geen idee? Ik zal het proberen uit te leggen.

Waarschijnlijk de meest bizarre tv-reclame is die van iemand die met een verheerlijkt gezicht rondhuppelt, om zich plotseling weer gewoon te gedragen als iemand hem in de gaten dreigt te krijgen. Kennelijk mag de ander vooral zijn hemelse glimlach niet zien, want hij heeft zojuist een staatslot gekocht. Stupide! Want stel nu eens dat er zes miljoen loten zijn verkocht. Dan is de kans dat die blije persoon de prijs wint 0,000017 procent. Men zegt dat de kans tweeduizend keer groter is dat je met drie pogingen de pincode van een ander vindt.

Wat dat met het welvaartsevangelie te maken heeft? Eenvoudig dat je ook daar maar e..