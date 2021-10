Beste baas, wilt u me doorbetalen tijdens de tien minuten dat ik koffiepauze heb?

Maandag was er een actie van postbezorgers voor een betere cao. Het ging om meer loon en vermindering van de werkdruk, maar ook om een paar dingen die ik nog aandoenlijk vind. Of triest. Daar ben ik nog niet uit. Bezorgers vragen om tien minuten doorbetaalde pauze per dag, goede kleding en een goede bedrijfsfiets.

Verwar de postbezorger overigens niet met de postbode. Dat is echt heel wat anders. Postbezorgers bezorgen brieven en postbodes bezorgen brieven. Ja, dat lijkt het hetzelfde, maar is het niet. Want een postbode heeft een betere cao. Eentje uit de tijd dat we nog heel veel brieven rondstuurden. Sinds we dat niet meer doen, heeft PostNL liever flexibele (lees: goedkopere) krachten die het ‘erbij’ doen. En die heten ‘bezorgers’. Da..