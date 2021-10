Op het pad der liefde ben ik een stuntelaar, een houten Klaas

Wandelen met A. behoort tot de hoogtepunten in mijn toch al niet kleurloos leven. Ze staat fier op mijn shortlist van minst saaie en meest sprankelende vrouwen die ik ken. Wij struinen door de Veluwe, voor beiden van ons extra geliefd gebied hier te lande. Zij woonde er de eerste zes jaar van haar bestaan en ik raakte op de Vale Ouwe verliefd gedurende de weekjesvakantie in de jaren dat ik deel uitmaakte van knapenvereniging Spreuken 22: 6 hier in Huizen. Tientallen jongens op de fiets vanaf het Visnet: een feestelijke optocht naar en intocht in het bijsterland van Jac. Overeem en Henk Vreekamp, die ik toen niet kende overigens.

Enfin, de Veluwe en dus ook de nu in herfsttooi gehulde en versierde bossen, de van dauw parelende weiden..