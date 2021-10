Squid Game is een leugen die ons de waarheid doet zien

Heb je nog geen outfit voor Halloween 2021? Mijn advies: ga naar je griezelfeestje in een roze overal met een capuchon in diezelfde kleur. Draag over je gezicht een donker masker met daarop een rondje, een driehoekje of een vierkantje. Gefeliciteerd, je bent nu getransformeerd in een angstaanjagende bewaker uit de momenteel razend populaire (horror)serie Squid Game.

Het is de meest populaire Netflixserie uit de geschiedenis. Kinderen, jongeren en volwassenen zuigen als ware vampiers de negen bloederige afleveringen uit Zuid-Korea naar binnen. Niet iedereen is zo enthousiast over de serie. Er wordt door opvoeders volop gewaarschuwd kinderen onder de zestien niet naar deze serie te laten kijken. Het verhaal? Er zijn 456 mensen in Zuid..