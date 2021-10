Lezen over muziek, als broodkruimels in het woud van de geschiedenis, dat kan gelukkig altijd

In Podium Witteman wordt Bernard Haitink (1929-2021) herdacht, de meesterdirigent die 21 oktober overleed. Wat was het geheim van de beminnelijke maestro? In de Verenigde Staten dirigeerde hij eens een stuk van Brahms, het orkest klonk heel ‘Amerikaans’, herinnert mezzosopraan Jard van Nes zich. ‘Heel helder. Maar na vijf minuten klonk het ... donkerbruin! Zoals het moest zijn.’ Fraai, dat ‘donkerbruin’. Zo weet je het nog niet en blijft het mysterie intact. En altijd mooi om te zien, mensen die zoeken naar woorden niet omdat ze twijfelen of iets niet weten, ze weten het juist wel, maar omdat het raadsel dat ze bedoelen niet in woorden is te vangen. Alleen in (donkerbruine) vermoedens.

