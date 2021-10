Het geloof in Gods trouw is een geweldige krachtbron om ons in te zetten voor de aarde

Eerder deze maand was ik in de indrukwekkende pastorietuin van Hoofddorp. Samen met René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk, was ik uitgenodigd om een grote groep christelijke klimaatwandelaars bemoedigend toe te spreken. De volgende dag zouden zij vanuit IJmuiden naar Engeland varen en daar hun klimaattocht voortzetten naar Glasgow, waar zondag 31 oktober een grote klimaattop begint.

Mijn woord ter inspiratie begon ik met het voorlezen van het Zonnelied van de heilige Franciscus. Naar aanleiding van dat lied sprak ik over het belang van verwondering en verbondenheid met al wat leeft. Maar ook over de noodzaak tot veerkracht. De weg naar klimaatbeheersing zal niet altijd glad geasfalteerd zijn. Integendeel. Er zijn genoeg tegen..