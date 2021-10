Wie is hier in de kerk voor het eerst sinds de zomer? En wie was er vorige week ook?

En toen zat ik opeens weer in de kerk. ‘Wie is hier voor het eerst sinds de zomer?’ en ‘Wie was hier vorige week ook’, vroeg de oudste van dienst. Er gingen steeds een aantal vingers de lucht in. De vraag ‘Wie is hier voor het eerst sinds corona?’, werd niet gesteld. Want zolang duurde het voor ik de stap weer zette.

Mijn niet-gelovige huisgenoot had eerder zin om weer te gaan dan ik. Die had de gemeenschap gemist. Daarom hadden we in 2020 ook lunches georganiseerd met kerkgenoten.

Waarom wilde ik niet? Ik was teleurgesteld in de kerk als lichaam van Christus. Het voelde of het een verlamming had gekregen en ik met mijn initiatieven aan een dood paard aan het trekken was. Dat putte mij dan weer uit. Sukkel die ik ben.

Het woord ‘sukke..