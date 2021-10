Is de coronatijd traumatisch geweest? Ik denk het wel. We hebben wat te verwerken met elkaar

De spanning was hoog opgelopen. Tot het allerlaatste moment zat de dood hen op de hielen, maar de Rietzee overspoelde uiteindelijk al hun angst. Het volk Israël was veilig aan de overkant, de vijand kansloos ten onder gegaan. De ontlading was groot. Mozes die spontaan een lied begon, zijn zus Mirjam die het refrein verzorgde en er met de vrouwen een feestelijk muziekspektakel van maakte. Het was bevrijdingsdag.

Duizenden jaren later vindt een andere bevrijding van Israël plaats, in het Drentse dorpje Ruinerwold. Op eigen houtje loopt deze Israël weg van zijn ouderlijk huis, waar hij jarenlang met zijn broers en zussen op bizarre wijze door zijn vader geestelijk en lichamelijk is mishandeld. Hij meldt zich bij het plaatselijke café en word..