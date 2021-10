De angst van ‘Ik hou ook van jou’ is de angst dat je ook verantwoordelijk bent voor het leven van de ander

In de jaren zeventig van de vorige eeuw leek elke vorm van stilering van het gewone leven als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Het zijn de jaren waarin jongeren experimenteren met drugs, seks en nieuw muziek. Het zijn ook de jaren waar het gezag van ouders en anderen onder druk staat. De schrijver Jonathan Franzen gebruikt deze culturele achtergrond om te laten zien wat dat voor gevolgen heeft voor gezinnen en families.

Want als een ding duidelijk wordt in zijn roman Kruispun, is het wel dat een gezinscultuur sterk beïnvloed wordt door de tijd en de omgeving waarin dat gezinsleven vorm krijgt. Omdat alle patronen wegvallen, zoekt iedereen individueel zijn weg. Dat is wat je overhoudt al..