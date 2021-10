Nu, vijf jaar later, gaat mijn hele lichaam aan. Alles spant zich aan voor een klap die niet gaat komen

Het was donker. Het verkeerslicht bij de kruising knipperde op oranje. Instinctief remde Job af. We moeten een kilometer of zestig hebben gereden toen een BMW met hoge snelheid uit de boerenlandweg van links kwam. De BMW ramde een gat in de deur. Zette onze auto op twee wielen. De ruiten sprongen, glas regende over ons heen, we slingerden de rijstrook voor tegenliggend verkeer op. Ik zag een lantaarnpaal voorbij flitsen. Nog één. Witte strepen zigzaggen. Terug op eigen rijstrook. Vier wielen op de grond. De banden gierden nog steeds. We reden op een bushokje af maar het gieren werd minder en volgens mij gingen we het redden. Ja, we vertraagden. Konden uitstappen waar normaal de bus moest staan.

Ik was tijdens die dollemansrit van ee..