Het bijbelboek Ruth speelde voor de koning en voor mij een grote rol op een bijzonder moment in ons leven

Vorige week woensdag had ik het voorrecht om bij de presentatie van de NBV21 te zijn. Toen ik op het punt stond naar Den Haag te reizen, belde de NOS met een aantal vragen over de nieuwe bijbelvertaling. Nieuwsgierig geworden naar de reacties op het artikel, keek ik later die dag op Twitter. Bij de eerste twintig tweets kwam vier keer het woord ‘sprookjesboek’ voor. Dat vond ik best opvallend, want je kunt de Bijbel van alles verwijten, van het aanzetten tot geweld en discriminatie bijvoorbeeld, maar het een sprookjesboek noemen is toch wel apart.

geen flauw benul

Ik hoef u als lezer uiteraard niet uit te leggen hoe historisch betrouwbaar de Bijbel is en de twitte..