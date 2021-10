Zes dakloze mannen woonden een half jaar in de bosjes, aan de A15 en de Betuwespoorlijn. Onder hen enkele Polen. Journalist Albert Heller bracht het ‘bosje van schaamte’ aan het licht in De Gelderlander, SP en ChristenUnie stelden Kamervragen. Het snelwegbosje ligt achter een bedrijventerrein in Tiel. Op donderdagmorgen is de politie, met een Poolse hulpverlener, bezig de laatste wildkampeerder mee te krijgen: een man van 32, die er vier maanden bivakkeerde. Een deel van de daklozen bij de A15 is zelf uit het bosje vertrokken. Waarheen, dat weet niemand. Een man pakt net zijn spullen bij elkaar, hij groet ..

