Onderdrukking en uitsluiting herhalen zich in de geschiedenis. In dat spoor betoogde dominee Visser

De preek van ds. Paul Visser over Openbaring 13 heeft veel commotie veroorzaakt. Het beest uit dat hoofdstuk bracht hij in verband met de Great Reset van Klaus Schwab en het WEF. Tienduizenden mensen bekeken de preek. Velen waren ook boos. Een collega-columnist schreef op Twitter wat vilein dat Visser, ‘ondanks zijn curieuze superstatus in bepaalde kringen’, zijn preken ‘misschien wat minder op intuïtie en onderbuik moet schrijven’. En Daniël Gillissen onderwierp Visser aan een stekelig en sturend interview, waarvan de portée was: ‘Gij ook onder de wappies, weleerwaarde?’ En toen Thierry Baudet en Doutzen Kroes ook nog eens instemmend naar de preek verwezen, had Visser het natuurlijk helemaal gedaan.

