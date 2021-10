Mannen, ik schuif jullie geen seksisme in de schoenen, alleen maar omdat je man bent

Toen ik een paar weken geleden in deze krant het interview met Naeeda Aurangzeb (365 gezichten van seksisme, ND 1 oktober 2021) las over haar boek Hé lekker ding – 365 dagen vrouw besloot ik feminist te worden (voor zover ik dat nog niet was). Ik vroeg mijn man lachend of hij dat goed vond, maar hij kon er niet om lachen. ‘Mannen en vrouwen zíjn voor mij gelijk’, zei hij vurig. ‘Door dat feministische gedoe worden de verschillen juist alleen maar benadrukt.’

Hij voelde zich een beetje aangevallen, merkte ik aan zijn lichaamshouding. Ik begreep dat wel: ik had dat aanvankelijk ook bij de Black Lives Matter beweging. Alsof..