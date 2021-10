Hier zijn Arnold, Fred en Casper de baas. In hun domein gelden hun regels. Geen discussie mogelijk. Zij bepalen het spel. Hun humeur is leidend. Hun muziek klinkt. Hun posters hangen aan de muur van de kantine. Hun orde, hun regelmaat. Hun schema’s en hun planning. Ik mag slechts even binnen stappen in hun wereld. Voor de jaarlijkse APK-keuring uiteraard.

‘Als-tie gaat ratelen, dan is er olietekort. Heb je een plas onder de auto gezien?’

‘Ik geef je een belletje als het klaar is.’

‘Je lagers moeten vervangen worden, anders komt-ie niet door de APK.’

‘Tja, overmacht, we regelen wel een kortinkje.’

Wat de automonteur ook zegt, en hoe sympathiek bedoeld het lijkt, ik vermoed altijd een addertje onder het gras. Ooit heb ik daarom gevraagd om de l..