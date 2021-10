Jongens met een grote telelens op hun buik. Ze spotten auto’s én mannen die stiekem trots zijn

Ze staan op het viaduct. Jongens. Af en toe een meisje. Sommigen hebben een camera met een flinke telelens. Anderen doen het gewoon met hun telefoon. Mountainbikes liggen op het trottoir. Een autospotter heeft geen tijd z’n fiets netjes te parkeren. Hoe doe je dat trouwens, zonder standaard?

Een paar viaducten verderop zie ik een groep kinderen die op tuinstoelen zit te kijken. Een vip-locatie.

Een nieuwe trend is het niet - tien jaar geleden las ik er al over in deze krant - maar net als bij de zoveelste plaatjesactie van Albert Heijn kun je je altijd weer verbazen hoe bloedfanatiek kinderen eraan meedoen. Heeft Max Verstappen het een zetje gegeven? Beelden worden gedeeld op social media of in WhatsApp-groepen. De mooiste, de vetste en me..