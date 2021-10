Zo maakte ik kennis met het spiritueel narcisme waar de Tibetaanse meditatiemeester voor waarschuwde

‘Het valt op dat je associatief denkt en moeilijk kunt focussen’, klinkt het tijdens mijn functioneringsgesprek. Mijn brein werkt als een vlinder, zo blijkt. Zou ik ADHD hebben? Misschien is dit het moment om me te laten testen. Een paar weken later zit ik tegenover psychologe Chloë. Na een aantal gesprekken zegt ze: ‘Even tussen ons, ik vermoed dat er iets anders aan de hand is. Het lijkt erop dat je spiritueel op een hoge plane functioneert’. Ze nodigt me uit voor een webinar.

Zo maak ik kennis met Sandra uit Aartselaar. Ze is psycholoog, enneagramexpert en begeleidt mensen op weg naar spirituele groei. Na een korte voorstelronde begint Sandra over reïncarnatie. We leven honderden levens, want alle vormen moet je ervaren hebben: v..