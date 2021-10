Herman Finkers herinnerde me eraan dat vormen ertoe doen

‘Het belang van de vorm wordt onderschat’, zei Herman Finkers afgelopen weekend in de bijlage Zondag. ‘Dat mysterie, dat moet je gewoon mooi doen.’

De cabaretier, die ik vooral ken van een rijmpje over een stoplicht in Almelo, had het over de eucharistie, onder protestanten beter bekend als het avondmaal. God is te groot voor woorden, te groot voor ons verstand, onnoembaar, onzegbaar – en als je daar iets van wil vatten, kom je al gauw uit bij sacrale muziek en betekenisvolle rituelen. ‘Het is juist die vorm, de schoonheid van die vorm, die mensen grijpt, geruststelt, troost.’

In Finkers herkende ik schrijver-columnist Stephan Sanders, die ontroerd raakt door, hoe herkenbaar is dat, de stoet mensen van verschillende rangen en stan..