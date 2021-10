De huizenmarkt kan twee kanten op. Koper, wees op je hoede

Bent u bezorgd over de razendsnelle stijging van de huizenprijzen? Geen nood, experts van de TU Delft onder aanvoering van hoogleraar Peter Boelhouwer, stellen u graag gerust. Er zit geen speculatieve bubbel in de huizenmarkt, stellen ze in economenblad ESB. In hun model worden de hoge huizenprijzen prima verklaard door ‘fundamentele’ factoren als de lage rente en inkomensgroei. Sterker nog, woningen zijn ondergewaardeerd. Voor de komende jaren voorspellen zij een verdere stijging van twintig procent. Instappen maar, lijkt daarmee het advies aan starters.

blijft het zo?

Ik geloof graag dat de huizenprijzen omhoog zijn gestuwd door de historisch lage hypotheekrent..