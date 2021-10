Als vrouw ben je vaak op je hoede. Vertel de mannen om je heen erover

De Turkse zangeres Mutlu werd zes jaar geleden door haar hoofd geschoten door een jaloerse man. Als zij hem niet wilde, mocht niemand anders haar hebben. Vrijdag was haar verhaal te zien in How to be young, een KRO-NCRV-programma gepresenteerd door Margriet van der Linden. Van der Linden sprak ook met Dilan die op Tiktok vertelde hoe iemand haar bedreigde met verkrachting en moord. En ze sprak met een jonge vrouw die op haar werk continu werd lastiggevallen door een leidinggevende. Van der Linden is zichtbaar geroerd. Zij maakte iets soortgelijks mee.

Na het zien van het programma was ik boos om nu en vroeger. Die boosheid was ‘s ochtends al aangewakkerd tijdens het beluisteren van de podcast Deze week. Daarin vertelde Cocky Drost d..