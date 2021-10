The Great Reset: leren van Bonhoeffer in de spanning tussen het nu en ‘de laatste dingen’

Sommigen van ons zijn geobsedeerd door de laatste dingen. Ze voorzien een totale ontsporing van de geschiedenis en zijn ervan overtuigd dat we ons in de aanloop daarnaartoe bevinden. Ze geloven in een ‘Great Reset’ zoals ‘wederdopers’ die in de 16e eeuw in Münster in hun blootje aan het opwachten waren. Er zijn mensen die zeker weten wie het nu via het coronabeleid op ons gemunt hebben, zoals de bevindelijk-gereformeerde voorman dominee Kersten in de jaren dertig vast en zeker geloofde dat niet het fascisme maar ‘Rome’ de grootste vijand was. Ze zien in tastbare maatregelen de onheilspellende voorbode van een beklemmend einde zoals sommige christenen dat eerder zagen in de vorming van de Europese Unie en in de introductie van de streepje..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .