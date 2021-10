Heb ik nou zulke slechte vrienden? Deze vrienden zijn aangehouden omdat ze deugen

Terwijl ik dit schrijf worden twee van mijn vrienden vastgehouden op een politiebureau op het eiland Lesbos. Een andere vriend is eerder deze week aangehouden en ondervraagd op een politiebureau in Polen. Heb ik nou slechte vrienden of is er iets anders aan de hand? Ik denk dat ik ook best wel vrienden heb die niet deugen, deze vrienden zijn echter aangehouden omdat ze deugen. En dan heb je aan de Europese grenzen zomaar een probleem.

Het zijn vergelijkbare situaties in Polen en in Griekenland. Mensen die gevlucht zijn, bijvoorbeeld uit Afghanistan om welbekende redenen, maar ook uit andere landen, steken irregulier grenzen over. Men noemt dat illegale immigratie, maar dat is het niet. Formeel en officieel is er niets illegaals aan wat de..