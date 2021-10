Nederland laat onrecht gewoon doorgaan tot er nieuwe regelgeving komt

Onwenselijke ontwikkelingen, daartegen wil iedereen wat doen in de samenleving. Het zorgt voor gekrakeel, omdat we het zelden allemaal eens is over wat wenselijk is en welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden. En zelfs als iedereen het erover eens dat het echt anders moet, blijkt de uitvoering nogal eens in de strooppot te zijn beland. Neem de wurgende overheidsregels die tot de toeslagenaffaire leidden. Er verschijnen telkens filmpjes met een staatssecretaris die in een chic ensemble gedupeerden toespreekt over herstel van geleden schade. Maar er komt geen vaart in.

Het heeft mij een illusie armer gemaakt: dat zelfs herstel van alom erkend schrijnend onrecht geen gelopen race is in ons land. Een uitzending van Radar op NPO1 bl..