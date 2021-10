De historische Benedetta heeft toch echt alle trekken van een misbruikpleger, niet van een slachtoffer

Jaren geleden schreef ik eens een blogje over het merkwaardige fenomeen dat filmmakers zo gretig hun seksuele fantasieën en frustraties projecteren op kloosterlingen. Ik weet niet meer welke quasi-erotische nonnenfilm destijds de aanleiding was van mijn betoog. Ik weet wel nog dat de bezoekcijfers van mijn (inmiddels reeds lang overleden) weblog in de weken erna door het plafond gingen. Kennelijk had ik een gevoelige snaar geraakt, alleen niet de snaar die ik hoopte. In mijn bezoekersstatistieken zag ik dat mijn pagina vooral gevonden werd op de zoekterm ‘nonnenporno’. Ik vermoed dat de meeste bezoekers niet primair naar mijn site kwamen om een cultuurfilosofische beschouwing te lezen over de twijfelachtige historie van een anti-paaps fi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .