Meer dan ooit vroeg deze crisis om journalisten die zich bezonnen

Voorjaar 2020 lijkt alweer lang geleden maar als ik er ook maar even aan terugdenk, bekruipt me weer het gevoel van vervreemding. De beelden van uitverkocht wc-papier. De lege straten. De koekjes die buren aan mijn deur hingen. Het ongemak van elkaar kruisen op de stoep. De mensen die alleen stierven achter een plastic gordijn.

Niemand wist wat er aan de hand was. Niemand wist wat hij moest doen. Het kabinet probeerde dit land te regeren in een pandemie waarop we slechts op papier waren voorbereid. De media probeerde te beschrijven wat ons overkwam, zonder enig idee van wat dat nu eigenlijk was.

In die gekte belde mijn vriendin Anne de Blok (31), me op. Ze had een kleine pauze genomen in haar carrière als onderzoeksjournalist om zich te be..