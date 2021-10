Namenmonument

Het nieuwe Holocaustmonument in Amsterdam trekt veel bezoekers. Ik zoek er naar de namen van de familie Bollegraaf uit Hellum, een dorp tussen Schildwolde en Siddeburen. Twee broers, Nathan en Simon, woonden met hun gezinnen aan de Hoofdweg 122 en 124. Nathan was paardenhandelaar en in 1940 vader van Ellie (bijna 20), Antje (16) en Bram (13). Simon, paardenslager, was de vader van Bram (19) en Trui (16). Mijn oma zat met de nichtjes Ellie en Trui op school. ‘Ik zie ze nog zo voor me. Knappe meisjes. Een van de twee was blond.’

Zij kon doorgaan voor een niet-Joodse en had een kans om te ontsnappen. ‘Maar ze wilde bij haar familie blijven.’ Ook ND-abonnee mevrouw Smit (96) uit Groningen zag, toen ik haar vorig jaar sprak, dez..