Nee André, dat verhaal van die ark is helemaal niet mooi

De ark van Noach ligt sinds dinsdagavond in de haven van mijn woonplaats Sliedrecht. Ik ben zo iemand die dan gaat kijken. Groot en indrukwekkend. Daar hou ik van.

Het is een hoopvol teken, zo’n ark. Tenminste, zo kijk ik ernaar. Een symbool van opnieuw beginnen. Wie wil dat nou niet?

Woensdagmorgen kom ik op de kade Chris Kornet tegen. Hij vertelt dat hij in 2006 betrokken was bij de bouw van de ark, samen met zijn zoon Marcel en vele anderen. Hij was tot geloof gekomen en wilde iets doen. Ook voor hem was die ark een moment van opnieuw beginnen. ‘Het zou mooi zijn als die ark nog eens op het land komt te liggen’, zegt hij. ‘Want daar hoort een ark.’ Ik laat die opmerking even bezinken. Want dat houdt in dat de vloed nog moet komen...