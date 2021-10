Een vertaling rijker: Bijbel vol prachtige aanbevelingen en bemoedigingen

Ons Nederlandse taalgebied is opnieuw een bijbelvertaling rijker; een prachtig project is afgerond. Voor mij is de Bijbel een heel belangrijk en inspirerend boek. Bijbellezen is voor veel katholieken niet zo vanzelfsprekend als voor protestanten. Lange tijd werd zelfstandig lezen uit de Bijbel voor katholieken niet aangeraden. Gelukkig bracht het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) daar verandering. In de constitutie Dei Verbum (een wetgevend document genaamd ‘Gods Woord’) worden katholieken aangespoord de bijbelteksten beter te leren kennen, zoals dat in het jodendom en protestantisme al gebruikelijk is.

Zelf heb ik een onuitsprekelijk geluk gehad dat ik op mijn katholieke middelbare school twee docenten had die zeer bevlogen het vak ‘bijbelkennis’ gaven. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor en het is in mijn huidige werk als pastoraal werkster een zegen. Als religieus lees ik dagelijks psalmen en andere bijbelteksten en dan dringen die teksten langzamerhand in je leven door, ze zingen als het ware in je achterhoofd mee als je in bepaalde situaties terecht komt. Het relativeert veel van de menselijke belevenissen van de huidige tijd. Als je de verhalen uit de Bijbel leest, zie je dat we als mensen telkens dezelfde ervaringen opdoen en dat onze reacties daarop door alle eeuwen heen vergelijkbaar zijn.

Het mooiste van alles is dat die bijbelverhalen mij vertrouwen en rust geven als het in mijn eigen leven stormachtig is. Uiteindelijk weet ik dat de storm gaat liggen, maar ik weet ook dat het niet altijd gaat zoals ik dat vooraf bedacht had. Dat klinkt misschien optimistisch en naïef, maar ik ervaar dat het werkt. Natuurlijk is het als je midden in de problemen zit heel lastig, toch zou ik juist dan bijbellezen willen aanbevelen. Wel is het goed om er ook begeleiding bij te hebben door iemand die meer weet van de achtergronden en de context waarin bijbelteksten staan.

Bijbelse aanbevelingen om je hand af te hakken, je oog uit te rukken en ander geweld moeten we uiteraard niet letterlijk nemen. Veelal kun je dit vertalen in een aansporing ballast te verwijderen en daardoor te ontdekken wat je afhoudt van goed en gelukkig leven in harmonie met anderen. Maar naast deze bloedige teksten staan er vooral ook prachtige en bemoedigende teksten in de Bijbel. Bij het vinden van een balans in het leven kunnen bijbelteksten heel behulpzaam zijn, een nieuwe vertaling is daarbij een verrijking.

In het boek Wijsheid van Jezus Sirach (een boek dat niet in protestante Bijbels staat) lezen we de volgende raad om te genieten van het goede in het hier en nu mits je ook de ander goed behandelt: ‘Mijn kind, als je zelf iets bezit, neem het ervan en doe jezelf tegoed, zo veel als je kunt. Bedenk dat de dood niet treuzelt en dat het verdrag met het dodenrijk je nog niet getoond is. Voordat je doodgaat, moet je je vriend goed behandelen en met uitgestrekte hand goedheid aan hem geven. Laat een gelukkige dag niet ontsnappen en zorg ervoor dat jouw deel van het geluk niet aan je voorbijgaat.’ (Willibrordvertaling, 2021)

Bijbellezen beveel ik van harte aan, het liefst met elkaar, met een begeleider/-ster of verklarende tekst erbij, in dankbaarheid dat we deze woorden van God hebben ontvangen en dat deskundige en bevlogen mensen ze voor ons hebben vertaald.