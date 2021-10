Critici kiezen liever voor de hoge toon, de massieve veroordeling en een aanklacht tegen de vrijheid van onderwijs

Het is weer bal voor liberale vrijheidsstrijders van Nederland. Censuur! Van lesboeken! Wat het feest der verontwaardiging nog groter maakt: dit grote kwaad heeft van doen met de invloed van gódsdienst.

‘De vier grootste uitgeverijen van leerboeken censureren lesmateriaal dat mogelijk gevoelig ligt bij gelovigen’, meldt Radio 1 zaterdag op basis van een NRC-artikel. Dat spreekt van ‘censuur’ ‘onder druk van met name reformatorische scholen’. In de woordkeus ligt de veroordeling al.

Censuur is volgens mijn woordenboek: toezicht door een kerkelijke of wereldlijke overheid op drukwerk, toneel, film etc. Of: afbreuk aan de vrijheid van meningsuiting. Maar volgens het bewuste NRC-artikel worden uitgeverijen door niemand verplicht hun lesboek..