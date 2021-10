Sympathie voor zo’n klimaatactie heb ik ook niet van nature. Ik houd niet van fanatiekelingen

Christelijke klimaatactivisten deden maandag mee aan een blokkadeactie in Den Haag. ‘Ik hoop dat ze genieten van de aandacht’, twitterde een medechristen.

Sympathie voor zo’n actie heb ik ook niet van nature. Ik houd niet van fanatiekelingen en ik begrijp de politie, die er een hoop extra werk aan heeft. Aan de andere kant: vorige week was ik bij Rozemarijn van ’t Einde, dominee in de PKN en een van de blokkeerchristenen, voor een interview later in deze krant. Zij legde me uit waarom ze toch aan zo’n ‘disruptieve’ actie meedoet. Een blokkade is een vorm van het democratisch recht om te demonstreren. Rechters geven er groen licht voor, als je het niet voor eigen gewin doet maar voor een maatschappelijk belang, en als de hinder beper..