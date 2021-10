Verwondering is het ondergeschoven kindje van onze motivaties

Heb je eigenlijk wel zin om dit stukje te lezen? Zelf zou ik het niet doen. De laatste tijd overvalt me regelmatig een gevoel van moeheid bij het bekijken van opinies en columns. Het klinkt misschien gek, maar in deze turbulente tijden vol verontwaardiging, veroordeling en grote ego’s, krijg ik energie van het lezen van wetenschapsbijlages. De nieuwsgierigheid, verwondering en het plezier van het ontdekken, spreekt uit bijna elk artikel.

In de nieuwsbrief van kunstenaar Austin Kleon stuitte ik op een interessant model. Er bestaan vier energiebronnen waaruit we putten als we schrijven of creatief werk verzetten: Je schrijft of deelt iets vanuit boosheid (pissed), vanuit pijn (dissed), vanuit iets dat je tot je besch..