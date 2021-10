Is één mijl genoeg? Is het na het hemd wel klaar? Misschien heb ik Jezus verkeerd begrepen

In christelijke kringen leren we de extra mijl te lopen, na onze overjas ook ons hemd te geven en na een klap ook de andere wang toe te keren. Ik vond dat ooit mooi, maar vind het nu erg ingewikkeld. Dat zal vast te maken hebben met dat er mensen in mijn leven zijn met wie iedere vorm van contact op dit moment voelt als het lopen van vele extra mijlen en het weggeven van ongeveer mijn hele outfit. Bij wie ik de andere wang vaker heb moeten toekeren dan me lief was.

Ik weet niet precies welke situaties Jezus bedoelde toen hij die adviezen gaf. Maar zoals altijd zal het wel weer over bijna alle situaties gaan, daar was Hij goed in. Mag ik het even concreet maken? Voor mij voelt afspreken met sommige mensen, terug-appen of de telef..