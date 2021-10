Hoewel ik me nog steeds bewust ben van de mensen, ben ik niet meer bang voor ze

Zolang als ik mij kan heugen ben ik bang voor de mensen. Voor de mensen die kijken. Voor de mensen die denken. Voor de mensen die er wat van vinden of iets beter weten en kunnen dan ik. Ik herinner me nog goed dat ik, als ik een jurkje had gekocht, me er altijd bij afvroeg wat de mensen ervan zouden vinden. Misschien zouden de mensen het jurkje wel te kort, te strak of te aandachttrekkerig vinden. En als ik ergens iets moest vertellen, was ik altijd bang dat de mensen mij niet geschikt zouden vinden om iets te vertellen, omdat ik te snel praatte of omdat ik een vrouw was.

Die angst voor de mensen kreeg ik met de paplepel ingegoten en ik had er een ontvankelijke geest voor. Met mijn over-ontwikkelde bewustzijn voor ongeveer alles wat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .