Voltooid leven

Al vroeg in mijn leven werd ik geconfronteerd met de eindigheid daarvan. In de eerste klas van de lagere school was er Fredje, die na de ochtendschooltijd vanwege een hevig onweer naar huis rende en daar stierf. Fredje kende hartproblemen, zichtbaar aan zijn intens blauwe lippen. Daar stond ik een paar dagen later met een grote klas van zesjarigen aan zijn groeve. We zongen met die iele kinderstemmen een psalm. Welke weet ik niet meer.

Toen ik een jaar of acht was, deed de dood zijn intrede in ons huisgezin. Mijn jongste broertje, nog geen jaar oud, stierf aan een buikvliesontsteking. Als oudste mocht (moest?) ik mee naar de begrafenis. In onze straat stond de hele buurt te kijken, onder wie ook schoolvriendjes. Van de..