De weg naar geduld

Drenten mogen niet klagen. Althans, dat ga je denken als je een tijdje gesprekken voert met mijn gemeenteleden. Als je wordt opgeleid tot dominee, word je goed getraind in pastorale vaardigheden. Je wordt gewaarschuwd dat er best heftige dingen op je pad kunnen komen, en dat je je niet moet verliezen in het leed dat je hoort. Je spreekt nou eenmaal meer met mensen met wie iets aan de hand is dan met mensen die fluitend door het leven gaan.

Toch is een waarschuwing nog wat anders dan de praktijkervaring. ‘Elk huis heeft zijn kruis’, en sinds ik dominee ben, begrijp ik waarom dat spreekwoord bestaat. Ik raak onder de indruk, niet eens zozeer vanwege de verhalen zelf, maar vanwege de vanzelfsprekendheid waarmee de mensen het lijden ond..