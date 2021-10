Wie zich beperkt tot de rol van omstander plaatst slachtoffers buiten de samenleving

Bij het zien van onwelvoeglijk gedrag langs de openbare weg kom ik niet zelden terecht in een gevecht in eigen boezem: hoe de plotse vlaag van agressie te onderdrukken, die onstuitbaar opkomt. Het zou bijvoorbeeld voor niemand goed zijn als ik op een dag ooggetuige zou zijn van een afvaldumping van drugsgif. Iets dat zomaar kan, de drugsmaffia breidt zich in Nederland gestaag uit. Nu bestaat er heilige woede. Maar dikwijls is het bij mij alleen agressie, opgewekt door agressie. Woensdag, het stortregent. Pal voor me zie ik hoe een grote BMW door een diepe plas rijdt. Een vrouw op de stoep krijgt een ijskoude, twee meter hoge golf water over zich heen. Ik schouder direct mijn raketwerper, zoals Michael Douglas in de film Falling Down, klaar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .