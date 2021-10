Deel III van mijn rijtje spreekwoorden dat de coronapandemie oplevert

Eerder maakte ik al twee rijtjes van bestaande spreekwoorden en gezegden die de coronapandemie oplevert. De lijst blijkt onuitputtelijk, vandaag deel III van aan corona gerelateerde spreekwoorden en gezegden.

Te pas en te coronapas

Niet zuiver op de vaccinatiegraad zijn

To QR or not to QR

Met m’n pas in m’n hand kom ik door het hele land

Zo vasthoudend als Hugo de Jonge

Vaccinatiebewijslast

Zich de coronawet niet voor laten schrijven

Dan gaan de mondneusmaskers af, dan zien ze je gezicht

Dat zie je van anderhalve meter afstand aankomen

QR-codes voor de zwijnen werpen

Er is geen aerosoltje aan de lucht

Iemand de elleboog reiken

Een thuiswerkplek van Jan Steen

Wie een coronaminister wil slaan, vindt altijd wel een stok

Eén groep anti-vaxxers in het land,..