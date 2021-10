Ruimte voor iets nieuws

Onlangs hielp ik bij het leeghalen en schoonmaken van een grote, statige plattelandspastorie. De dominee ging met pensioen en vestigde zich elders. Er moesten veel keuzes gemaakt worden. Wat doen we met de antieke notenhouten schrijftafel van overgrootvader? Met veertien halflege flesjes saus in de keukenkastjes? Hoeveel van je vijf prikborden heb je nog nodig als je met pensioen bent? Terwijl ik in de vele hoekjes en gaatjes van het heerlijk onpraktische huis duizenden spinnen opstofzuigde, keek ik met medelijden naar het geplaagde voorgangersechtpaar, gebogen over een kastje vol plastic bordjes en kopjes die voor de kleinkinderen gebruikt waren. Weggooien? Doneren? Had ík misschien nog plastic vaatwerk nodig?

Afscheid nemen is moeilijk,..