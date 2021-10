Aan het avondmaal met mijn kind van vier

Buitengesloten heb ik me nooit gevoeld, geloof ik, doordat ik als kind niet aan het avondmaal mocht. Je hoorde iets over ‘die eet en drinkt zichzelf een oordeel’, dat wil je natuurlijk niet. En het was ook wel even lekker om alleen in de bank te zitten, ouders weg, extra pepermuntje.

Er werd ook moeite gedaan om te benadrukken dat we erbij hoorden.

Later nam ik mijn kind van vier mee, op mijn knie aan tafel. Daar kwam kritiek op (niet bij mijzelf, maar via de wijkouderling), alsof ik stiekem kinderen aan het avondmaal wilde invoeren. Nee hoor. Hij kreeg geen brood of wijn, maar moest hij per se ver weg zitten?

Met kinderen aan het avondmaal valt het licht op Gods liefde die ons uitkiest, en niet op onze keuze, werd in het grote Zondag-verha..