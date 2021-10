Corona – de Naam was niet relevant, zelfs de kerk had andere dingen aan haar hoofd

‘Uw Naam worde geheiligd.’ Zo begint het Onze Vader. Zo begint dus al het bidden. Het zet de toon voor het leven van de kerk.

We kijken terug op ruim anderhalf jaar corona. Het leven begint weer een beetje normaal te worden. Hoe was het met de kerk in coronatijd? Nou, gewoon, zoals het hoort: ‘Geheiligd zij uw Naam.’ Helemaal op de glorie van God gericht.

Wat waren we druk. Welke maatregelen moesten we nu weer nemen? Mogen we wel zingen of niet zingen? Hoe regelen we anderhalve meter? Hoe redden we tenminste nog iets met techniek? Denk om de ontsmetting van de kerkbanken. En heeft de kerk niet een bijzondere status? Mag de overheid wel maatregelen nemen betreffende kerkgang? Gaat God de regels van de regering niet te boven? Dus toch gewoon..