Naar Zuid-Tirol

Met de nachttrein ging ik naar de bergen, om even de boel de boel te laten, tot rust te komen. De ogen spoelen, kun je ook zeggen. Kijken met een nieuwe, hopelijk optimistische blik. En het werd een reis met mooie ontmoetingen. Zo’n slaaptrein is een uitkomst, kleine ruimtes maken het leven overzichtelijk; in Arnhem kruip je onder de wol, in Innsbruck word je wakker. Vanaf Innsbruck was het nog vier uur naar Bolzano in Zuid-Tirol, het Duitstalige gebied in Italië, dat erbij ligt als een modelspoorbaan. Via talloze spoortunnels ontvouwden zich telkens weer verrukkelijke, zonovergoten panorama’s.

In Bolzano (de Duitse naam is Bosen) was het goed toeven. Maar in de winkels en musea was het mondkapje nog volop verplicht. Je kon merken d..