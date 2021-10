Na vlieg- en koopschaamte is het tijd voor drugsschaamte - bij gebruikers

Bijtende en giftige stoffen worden steeds vaker in bossen, weilanden en het riool aangetroffen. De afzenders: drugscriminelen die bij het produceren van drugs allerlei chemische afvalstoffen overhouden. Daar moeten ze van af, ze zien afgelegen natuur als hun afvalbak. Het afgelopen halfjaar is het aantal drugsdumpingen in Nederland toegenomen met 64 procent.

Een paar weken geleden was ik op bezoek bij Erik, een boswachter in Brabant. Hij liet mij een dumpplek zien waar lange tijd vele liters de grond in waren gelekt. Om ons heen was bos te zien, los van het grote gat in de grond was de schade van de dumping niet zichtbaar. Maar de schade voor de bodem is immens. Door het afval van synthetische drugs gaat al het leven in de bodem kapot en ..