Marilyn, bedankt voor je minipreekje langs de lijn van het voetbalveld

In een interviewtje van nog geen vier minuten ontvouwen zich mooie spreuken. Ik heb het over een kort gesprekje dat NOS-sportverslaggever Joep Schreuder zondag had met Marilyn Timber. Marilyn is de moeder van vijf zoons, onder wie de tweeling Jurriën en Quinten. Jurriën speelt bij Ajax en Quinten bij FC Utrecht. Zondag speelden de clubs tegen elkaar. Dat niet beide broers zouden winnen, stond vooraf al vast. Maar ze gaan beide gezegend het veld op.

Langs de lijn vertelt Marilyn de verslaggever dat ze haar zoons de avond voor elke wedstrijd zegent. ‘God houdt van jullie en weet wie jullie zijn’, zegt ze. Zondagochtend was ze in de kerk om te bidden, vertelt ze verder zonder gêne. Ze legt uit dat het opvoeden makkelijker gaat nu ..