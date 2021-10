Vroeger verwachtte men weinig van wonderen. Tegenwoordig lijkt het omgekeerde het geval

Het recente overlijden van evangelist en gebedsgenezer Jan Zijlstra raakte me. Ik had hem twee keer ontmoet. In 2002 bezocht ik voor het toenmalige blad CV.Koers een van zijn gebeds- en genezingsdiensten. Vervolgens interviewde ik hem bij zijn organisatie Levensstroom in Leiderdorp. Mijn houding was was behoorlijk kritisch. Gelukkig niet altijd terecht. Ik kwam tot de overtuiging dat Zijlstra inderdaad de gave van genezing had ontvangen. Bovendien zag hij wonderen niet als doel in zichzelf. ‘Het gaat om je relatie met God.’ Daar tegenover stond wel dat veel bezoekers gedesillusioneerd naar huis moeten zijn gegaan. Zij werden niet genezen.

Jan Zijlstra stierf in het ziekenhuis aan corona. Het lijkt mij niet onethisch me af te vragen of hij..